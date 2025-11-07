La cagnotte Esplanade Sourdille Givet

Esplanade Sourdille Espace de spectacles Le Manège Givet Ardennes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Des notables de la Ferté sous Jouarre, ayant une cagnotte à dépenser, s’offrent un voyage d’une journée à Paris, mais, par un enchaînement de méprises, et de quiproquos dont le célèbre auteur Eugène Labiche a le secret, l’excursion vire au cauchemar. Victimes d’une erreur judiciaire, ils parviennent à s’évader du fourgon qui les transfère à la prison, en plein carnaval de mardi gras. Floués, dépouillés de leurs effets personnels et de leur argent, recherchés par la police, nos dignes représentants de la bourgeoisie provinciale vont devoir survivre et trouver le moyen de laver leur honneur, afin de peut-être, un jour, revoir la Ferté sous Jouarre. Durée 85 minutes

Esplanade Sourdille Espace de spectacles Le Manège Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 9 71 58 59 47

English :

A group of notables from La Ferté sous Jouarre have a pot of money to spend, so they treat themselves to a day trip to Paris. But through a series of misunderstandings and misunderstandings, the secret of which is in the famous playwright Eugène Labiche, the trip turns into a nightmare. Victims of a miscarriage of justice, they manage to escape from the van that transfers them to the prison in the middle of Mardi Gras carnival. Scammed, stripped of their belongings and money, and hunted by the police, our worthy representatives of the provincial bourgeoisie must survive and find a way to clear their name, so that one day they may see La Ferté sous Jouarre again. Running time: 85 minutes

German :

Eine Gruppe von Honoratioren aus La Ferté sous Jouarre, die einen Geldtopf zu verschenken hat, unternimmt eine Tagesreise nach Paris. Doch durch eine Verkettung von Missverständnissen und Missverständnissen, wie sie der berühmte Autor Eugène Labiche kennt, entwickelt sich der Ausflug zu einem Albtraum. Als Opfer eines Justizirrtums gelingt ihnen die Flucht aus dem Transporter, der sie zum Gefängnis bringt, mitten im Karneval am Faschingsdienstag. Betrogen, ihrer persönlichen Gegenstände und ihres Geldes beraubt und von der Polizei gesucht, müssen unsere würdigen Vertreter der Provinzbourgeoisie überleben und einen Weg finden, ihre Ehre reinzuwaschen, um vielleicht eines Tages wieder La Ferté sous Jouarre zu sehen. Laufzeit: 85 Minuten

Italiano :

Un gruppo di notabili di La Ferté sous Jouarre ha un gruzzolo da spendere, così si concede una gita di un giorno a Parigi. Ma per una serie di equivoci e malintesi il segreto del famoso drammaturgo Eugène Labiche il viaggio si trasforma in un incubo. Vittime di un errore giudiziario, riescono a fuggire dal furgone che li trasferisce in prigione nel bel mezzo del carnevale del martedì grasso. Truffati, spogliati dei loro beni e del loro denaro e ricercati dalla polizia, i nostri degni rappresentanti della borghesia di provincia dovranno sopravvivere e trovare un modo per ripulire il loro nome, in modo da poter rivedere un giorno La Ferté sous Jouarre. Durata: 85 minuti

Espanol :

Un grupo de notables de La Ferté sous Jouarre tiene un bote de dinero para gastar, así que se regalan una excursión de un día a París. Pero por una serie de malentendidos y equívocos -el secreto del famoso dramaturgo Eugène Labiche- el viaje se convierte en una pesadilla. Víctimas de un error judicial, consiguen escapar de la furgoneta que los traslada a la cárcel en pleno carnaval de Mardi Gras. Engañados, despojados de sus pertenencias y de su dinero, y buscados por la policía, nuestros dignos representantes de la burguesía de provincias tendrán que sobrevivir y encontrar la manera de limpiar su nombre, para poder volver a ver algún día La Ferté sous Jouarre. Duración: 85 minutos

