La caisse à jouer Rue Nationale Loures-Barousse

La caisse à jouer Rue Nationale Loures-Barousse samedi 22 novembre 2025.

La caisse à jouer

Rue Nationale LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 15:00:00
fin : 2025-11-22 18:00:00

Date(s) :
2025-11-22

Un après-midi de jeux et de partage.
Ateliers bricolage jeux en boix

Gratuit
+33 6 33 13 14 43 

English :

An afternoon of games and sharing.
Craft workshops: pitch games

Free

German :

Ein Nachmittag voller Spiele und Austausch.
Bastelworkshops: Spiele aus Boix

Kostenlos

Italiano :

Un pomeriggio di giochi e condivisione.
Laboratori artigianali: giochi di campo

Gratuito

Espanol :

Una tarde de juegos y convivencia.
Talleres de manualidades: juegos de lanzamiento

Gratis

