La caisse à jouer salle sous la mairie Saint-Laurent-de-Neste
La caisse à jouer salle sous la mairie Saint-Laurent-de-Neste samedi 22 novembre 2025.
La caisse à jouer
salle sous la mairie SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-22 15:00:00
fin : 2025-11-22 18:00:00
2025-11-22
Un après-midi de jeux et de partage.
Ateliers bricolage jeux en boix
Gratuit
salle sous la mairie SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 13 14 43
English :
An afternoon of games and sharing.
Craft workshops: pitch games
Free
German :
Ein Nachmittag voller Spiele und Austausch.
Bastelworkshops: Spiele aus Boix
Kostenlos
Italiano :
Un pomeriggio di giochi e condivisione.
Laboratori artigianali: giochi di campo
Gratuito
Espanol :
Una tarde de juegos y convivencia.
Talleres de manualidades: juegos de lanzamiento
Gratis
