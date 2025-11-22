La caisse à jouer

salle sous la mairie SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

Un après-midi de jeux et de partage.

Ateliers bricolage jeux en boix

Gratuit

salle sous la mairie SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 13 14 43

English :

An afternoon of games and sharing.

Craft workshops: pitch games

Free

German :

Ein Nachmittag voller Spiele und Austausch.

Bastelworkshops: Spiele aus Boix

Kostenlos

Italiano :

Un pomeriggio di giochi e condivisione.

Laboratori artigianali: giochi di campo

Gratuito

Espanol :

Una tarde de juegos y convivencia.

Talleres de manualidades: juegos de lanzamiento

Gratis

