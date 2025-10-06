La Calamanaise

Mairie de Calamane Calamane Lot

Tarif : 5 – 5 – 16 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

20ème édition de la Calamanaise

20ème édition de la Calamanaise. Les deux courses sont inscrites au challenge de l’ADCPHS, challenge court pour le 12Km et challenge long pour le 21Km. Les paysages sont toujours aussi variés avec des portions relax en bordure de ruisseau ou sur le plateau, de nombreux monotraces en forêt dans des endroits sauvages, des descentes caillouteuses et bien sûr plusieurs montées exigeantes mais sans difficulté majeure. Les parcours ont été parfaitement étudiés pour que la beauté des paysages traversés soit à l’honneur et les 2 premiers kilomètres sont faciles afin de laisser le temps aux muscles de se réchauffer. La randonnée suit le même circuit que le 12km avec une variante en fin de parcours au 11ème kilomètre afin que randonneurs et coureurs ne se gênent pas lors de la dernière descente. Il y a un ravitaillement au 5ème kilomètre pour la marche et le circuit court et 2 ravitaillements pour le circuit long situés au 7ème et au 13ème kilomètre. Les enfants ont RDV à 11H pour un petit échauffement et quelques explications. Ils prendront le départ vers 11H30. Bière locale offerte aux participants, buffet à l’arrivée et convivialité garantie. Remise des récompenses à 12H00.

.

Mairie de Calamane Calamane 46150 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

20th edition of La Calamanaise

L’événement La Calamanaise Calamane a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Cahors Vallée du Lot