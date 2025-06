LA CALE LE RENDEZ-VOUS DES PRODUCTEURS LOCAUX & NOMADE GUIGUETTE MOBILE – Mayenne 17 juillet 2025 18:00

Mayenne

LA CALE LE RENDEZ-VOUS DES PRODUCTEURS LOCAUX & NOMADE GUIGUETTE MOBILE Quai de Waiblingen Mayenne Mayenne

Début : 2025-07-17 18:00:00

fin : 2025-07-17 22:00:00

2025-07-17

Venez découvrir les produits locaux mayennais tous les jeudis de 17h30 à 19h00

Les agriculteurs de l’AMAP De La Bouche aux Oreilles déplacent leur marché sur la cale tout l’été (du côté des arbres).

Venez découvrir les bons produits mayennais et faites le plein de saveurs locales !

Le marché de producteurs locaux sera animé par Nomade La Guinguette Mobile, un bar-restaurant musical itinérant à partir de 18h00. .

Quai de Waiblingen

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 30 93 75 98

English :

Come and discover local products from Mayenne every Thursday from 5:30 to 7:00 p.m

German :

Entdecken Sie jeden Donnerstag von 17:30 bis 19:00 Uhr lokale Produkte aus der Region Mayenne

Italiano :

Venite a scoprire i prodotti locali della regione della Mayenne ogni giovedì dalle 17.30 alle 19.00

Espanol :

Venga a descubrir los productos locales de la región de Mayenne todos los jueves de 17.30 a 19.00 horas

