LA CALE PLAY MOVE REPEAT – Mayenne 30 août 2025 15:00

Mayenne

LA CALE PLAY MOVE REPEAT Quai de Waiblingen Mayenne Mayenne

Début : 2025-08-30 15:00:00

fin : 2025-08-30 19:00:00

2025-08-30

La Cale à Mayenne s’anime aussi en journée

Play Move Repeat est un mur digital interactif qui transforme l’activité physique en jeu ludique et pédagogique. Animation proposée par l’Union des Commerçants et Artisans de la Ville de Mayenne (UCAVM). .

Quai de Waiblingen

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 21 21

English :

La Cale à Mayenne also comes alive during the day

German :

La Cale in Mayenne belebt sich auch tagsüber

Italiano :

La Cale a Mayenne si anima anche durante il giorno

Espanol :

La Cale de Mayenne también se anima durante el día

