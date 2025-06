LA CALE YOGA – Mayenne 26 juillet 2025 18:15

Mayenne

LA CALE YOGA Quai de Waiblingen Mayenne Mayenne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 18:15:00

fin : 2025-08-12

Date(s) :

2025-07-26

2025-08-09

2025-08-12

2025-08-28

La Cale à Mayenne s’anime aussi en journée

Une séance de yoga en plein air pour se détendre, respirer et mobiliser le corps en douceur.

Clémence Jourdan (Soyoma) vous invite à un moment de bien-être accessible à tous, débutants comme initiés !

Sur inscription par téléphone ou mail

10€ la séance, dans la limite des places disponibles .

Quai de Waiblingen

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 46 71 33 10 clemence.soyoma@gmail.com

English :

La Cale à Mayenne also comes alive during the day

German :

La Cale in Mayenne belebt sich auch tagsüber

Italiano :

La Cale a Mayenne si anima anche durante il giorno

Espanol :

La Cale de Mayenne también se anima durante el día

L’événement LA CALE YOGA Mayenne a été mis à jour le 2025-06-14 par Office de Tourisme Mayenne Co