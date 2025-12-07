La Calèche de Noël accompagnée du Père Noël

Esplanade Marcel Duchamp Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-22 12:00:00

Date(s) :

2025-12-07 2025-12-13 2025-12-17 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22

Venez profiter gratuitement d’un moment enchanteur en famille dans les rues décorées du centre-ville.

Le point de départ de la calèche se fera sur l’Esplanade Marcel Duchamp ( en face du musée des Beaux Arts) .

Esplanade Marcel Duchamp Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

English : La Calèche de Noël accompagnée du Père Noël

L’événement La Calèche de Noël accompagnée du Père Noël Rouen a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de tourisme Rouen tourisme