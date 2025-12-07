La Calèche de Noël accompagnée du Père Noël Rouen
La Calèche de Noël accompagnée du Père Noël
Esplanade Marcel Duchamp Rouen Seine-Maritime
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-22 12:00:00
2025-12-07 2025-12-13 2025-12-17 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22
Venez profiter gratuitement d’un moment enchanteur en famille dans les rues décorées du centre-ville.
Le point de départ de la calèche se fera sur l’Esplanade Marcel Duchamp ( en face du musée des Beaux Arts) .
Esplanade Marcel Duchamp Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
English : La Calèche de Noël accompagnée du Père Noël
