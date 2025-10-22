La calèche des petits monstres balade contée Barst

La calèche des petits monstres balade contée Barst mercredi 22 octobre 2025.

La calèche des petits monstres balade contée

route du Sel Barst Moselle

Tarif : – – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-10-22 14:15:00

fin : 2025-10-22 15:15:00

Date(s) :

2025-10-22

À l’occasion du festival Bêtes et Sorcières, oserez-vous monter à bord de la mystérieuse calèche des petits monstres ? Accompagnés d’une conteuse, vous serez bercés par le rythme des sabots et la douceur du paysage champêtre. Des récits pleins de malice, avec juste ce qu’il faut de mystère pour frissonner de plaisir, sans se faire peur, composeront cette balade pensée spécialement pour les jeunes enfants. Entre petits frissons et créatures rigolotes, la magie est au rendez-vous. Présence d’un adulte accompagnant obligatoire. Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme Connexion Freyming-Merlebach.Tout public

9 .

route du Sel Barst 57450 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

English :

For the Bêtes et Sorcières festival, will you dare to climb aboard the mysterious carriage of the little monsters? Accompanied by a storyteller, you’ll be lulled to sleep by the rhythm of hooves and the gentle countryside. Tales full of mischief, with just the right amount of mystery to make you shiver with pleasure, without scaring you, will make up this ride specially designed for young children. The magic of the story is guaranteed, with little shivers and funny creatures. An accompanying adult must be present. Registration required at the Tourist Office Connexion Freyming-Merlebach.

German :

Wagen Sie es anlässlich des Festivals Bêtes et Sorcières, in die geheimnisvolle Kutsche der kleinen Monster zu steigen? In Begleitung einer Märchenerzählerin werden Sie vom Rhythmus der Hufe und der sanften ländlichen Landschaft in den Schlaf gewiegt. Diese Fahrt ist speziell für kleine Kinder konzipiert und enthält Geschichten voller Bosheit, die genau das richtige Maß an Mysterien enthalten, um vor Vergnügen zu erschauern, ohne sich zu fürchten. Zwischen kleinen Gänsehautmomenten und lustigen Kreaturen ist der Zauber vorprogrammiert. Eine erwachsene Begleitperson muss anwesend sein. Anmeldung beim Tourismusbüro Connexion Freyming-Merlebach erforderlich.

Italiano :

Nell’ambito del festival Bêtes et Sorcières, avrete il coraggio di salire sulla misteriosa carrozza dei piccoli mostri? Accompagnati da un narratore, sarete cullati dal ritmo degli zoccoli e dalla dolcezza della campagna. Storie piene di malizia, con la giusta dose di mistero per farvi rabbrividire di piacere, senza spaventarvi, compongono questo viaggio pensato appositamente per i più piccoli. Con i suoi brividi e le sue buffe creature, è un’esperienza magica. È necessaria la presenza di un adulto accompagnatore. Iscrizione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo Connexion Freyming-Merlebach.

Espanol :

En el marco del festival Bêtes et Sorcières, ¿se atreverá a subir a bordo del misterioso carruaje de los pequeños monstruos? Acompañado por un cuentacuentos, le arrullará el ritmo de los cascos y la apacible campiña. Historias llenas de picardía, con la dosis justa de misterio para hacerte estremecer de placer, sin asustarte, compondrán esta atracción especialmente diseñada para los más pequeños. Con sus emociones y sus divertidas criaturas, es una experiencia mágica. Es necesaria la presencia de un adulto acompañante. Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo Connexion Freyming-Merlebach.

L’événement La calèche des petits monstres balade contée Barst a été mis à jour le 2025-10-13 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH