La calèche du Père Noël Auray

La calèche du Père Noël
Place Notre Dame Auray Morbihan
Début : 2025-12-13 14:30:00
fin : 2025-12-21 18:30:00
2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21
Promenade attelée dans le centre-ville.
Départ du Marché de Noël, place Notre-Dame.
En partenariat avec Cap’Alré .
Place Notre Dame Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23
