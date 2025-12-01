La calèche du Père Noël

Place Notre Dame Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-21 18:30:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21

Promenade attelée dans le centre-ville.

Départ du Marché de Noël, place Notre-Dame.

En partenariat avec Cap’Alré .

Place Notre Dame Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La calèche du Père Noël Auray a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon