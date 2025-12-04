La calèche du Père Noël

Place Bel’Air Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Tout public

Balade en calèche et distribution de papillotes.

Dès 14h30 (plusieurs départs). .

Place Bel’Air Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 49

L’événement La calèche du Père Noël Langres a été mis à jour le 2025-12-01 par Antenne du Pays de Langres