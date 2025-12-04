La calèche du Père Noël Langres

La calèche du Père Noël Langres samedi 20 décembre 2025.

Place Bel'Air Langres Haute-Marne

Gratuit
Entrée libre

2025-12-20
fin : 2025-12-20

2025-12-20

Tout public
Balade en calèche et distribution de papillotes.
Dès 14h30 (plusieurs départs).

Place Bel'Air Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 49 

