LA CALÈCHE DU PÈRE NOËL Merville

LA CALÈCHE DU PÈRE NOËL

HALLE Merville Haute-Garonne

L’AMCAPLA (Les professionnels de Merville 31) vous invite à rencontrer le Père Noël !

Au programme

Promenades gratuites en calèche (départ depuis la halle).

Animations festives et gourmandes pour petits et grands.

N’oubliez pas de déposer votre liste de cadeaux dans la boîte aux lettres du Père Noël ! .

HALLE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 amcapla31@gmail.com

English :

AMCAPLA (Les professionnels de Merville 31) invites you to meet Santa Claus!

German :

AMCAPLA (Les professionnels de Merville 31) lädt Sie ein, den Weihnachtsmann zu treffen!

Italiano :

AMCAPLA (Les professionnels de Merville 31) vi invita a incontrare Babbo Natale!

Espanol :

AMCAPLA (Les professionnels de Merville 31) le invita a conocer a Papá Noel

