La calèche légendaire

1Pl. du Roi Saint-Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine

Début : 2025-07-15 14:00:00

fin : 2025-08-14 16:30:00

2025-07-15 2025-07-16 2025-07-17 2025-07-22 2025-07-23 2025-07-24 2025-07-29 2025-07-30 2025-07-31 2025-08-05 2025-08-06 2025-08-07 2025-08-12 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21

Sur les routes et les sentiers du village du Cannée, bercés par le bruit des sabots et la voix de notre guide-conteur, profitez des contes et légendes incontournables du pays.

Dès 3 ans (gratuit pour les moins de 3 ans)

Rendez-vous à l’office de tourisme de Brocéliande à Paimpont.

Personne à mobilité réduite merci de contacter l’office de tourisme. .

1Pl. du Roi Saint-Judicaël Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23

L’événement La calèche légendaire Paimpont a été mis à jour le 2025-05-30 par Office de Tourisme de Brocéliande