La calèche légendaire Paimpont

La calèche légendaire Paimpont mercredi 22 octobre 2025.

La calèche légendaire

1Pl. du Roi Saint-Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-29 16:30:00

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-23 2025-10-29 2025-10-30

Sur les routes et les sentiers du village du Cannée, bercés par le bruit des sabots et la voix de notre guide-conteur, profitez des contes et légendes incontournables du pays.

Dès 3 ans (gratuit pour les moins de 3 ans, billet obligatoire)

Rendez-vous à l’office de tourisme de Brocéliande à Paimpont.

Personne à mobilité réduite merci de contacter l’office de tourisme. .

1Pl. du Roi Saint-Judicaël Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La calèche légendaire Paimpont a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme de Brocéliande