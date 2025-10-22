La calèche légendaire Paimpont
La calèche légendaire
1Pl. du Roi Saint-Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine
Sur les routes et les sentiers du village du Cannée, bercés par le bruit des sabots et la voix de notre guide-conteur, profitez des contes et légendes incontournables du pays.
Dès 3 ans (gratuit pour les moins de 3 ans, billet obligatoire)
Rendez-vous à l’office de tourisme de Brocéliande à Paimpont.
Personne à mobilité réduite merci de contacter l’office de tourisme. .
