LA CAMERA DELLE LACRIME LE JEU DE ROBIN ET MARION Narbonne

LA CAMERA DELLE LACRIME LE JEU DE ROBIN ET MARION

RD 613 Chemin de Fontfroide Narbonne Aude

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 18:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

En partenariat avec le Centre International de Musiques Médiévales (CIMM), Fontfroide accueillera la compagnie La Camera delle Lacrime pour la présentation de son nouveau spectacle Les Amoureux imaginaires Le Jeu de Robin et Marion .

Depuis 2005, la compagnie explore les répertoires médiévaux à travers une approche mêlant recherche historique et création scénique contemporaine. Reconnue pour l’exigence de son travail artistique, elle interroge la manière dont les musiques anciennes peuvent être réinventées pour les publics d’aujourd’hui.

Avec ce nouveau spectacle, La Camera delle Lacrime propose une relecture sensible de la célèbre pastorale d’Adam de la Halle. Alternant chants, récits et gestes, cette création fait dialoguer répertoire profane et sacré du XIIIᵉ siècle, mêlant traditions musicales médiévales et sonorités contemporaines.

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RD 613 Chemin de Fontfroide Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 45 11 08

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English :

In partnership with the Centre International de Musiques Médiévales (CIMM), Fontfroide welcomes La Camera delle Lacrime to present their new show Les Amoureux imaginaires? Le Jeu de Robin et Marion .

Since 2005, the company has been exploring medieval repertoires through an approach combining historical research and contemporary stage creation. Renowned for the high standards of its artistic work, the company explores how ancient music can be reinvented for today?s audiences.

With this new show, La Camera delle Lacrime offers a sensitive re-reading of Adam de la Halle?s famous pastoral. Alternating songs, stories and gestures, this creation brings together secular and sacred repertoires from the 13th century, blending medieval musical traditions with contemporary sounds.

L’événement LA CAMERA DELLE LACRIME LE JEU DE ROBIN ET MARION Narbonne a été mis à jour le 2026-03-23 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi