La campagne du Poitou au début du XXème siècle

Palce Bujault Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

SOUVENT L’HIVER SE MUTINE

Rencontre-échange avec le réalisateur Benoit PERRAUD, à l’issue de la projection.

A travers un trésors d’archives rares, le film nous immerge dans la vie paysanne du Poitou au XXème siècle ses gestes, ses luttes, ses rituels. Les voix de celles et ceux qui ont façonné cette terre s’élèvent en chants, dévoilant une mémoire vive, celle d’une communauté qui construisait un patrimoine culturel unique, au premier rang duquel le parlanjhe, langue considérée par l’UNESCO comme sévèrement en danger. Un monde disparu reprend vie sous nos yeux dans une fresque sensible et politique. .

Palce Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine paysarthistoire@melloisenpoitou.fr

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English : La campagne du Poitou au début du XXème siècle

L’événement La campagne du Poitou au début du XXème siècle Melle a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pays Mellois