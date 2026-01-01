La Campanelle fait sa fondue généreuse et amicale Pontarlier

La Campanelle fait sa fondue généreuse et amicale

Salle de restauration du Lycée les Augustins Pontarlier Doubs

Tarif : 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 12:00:00

fin : 2026-01-18 17:00:00

Date(s) :

2026-01-18

Organisé par La Campanelle.

La Campanelle fait sa fondue généreuse, amicale et… doucement musicale.

Au menu Une fondue réalisée par Hervé de Levier, accompagnée de salade et jambon fumé. En dessert, l’assiette gourmande des choristes. Apéritif offert. Boissons non comprises. Sur réservation

Venez passer un beau dimanche avec nous ! Avec au programme de la bonne humeur et de la belle musique. .

Salle de restauration du Lycée les Augustins Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 54 90 45 lacampanellepontarlier@laposte.net

English : La Campanelle fait sa fondue généreuse et amicale

