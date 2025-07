LA CAN DE L’HOSPITALET Barre-des-Cévennes

LA CAN DE L’HOSPITALET Barre-des-Cévennes mercredi 9 juillet 2025.

Barre-des-Cévennes Lozère

La Can de l’hospitalet est un petit plateau calcaire posé sur le schiste. Elle surplombe, la Vallée du Tarnon, la Vallée Française, La Vallée Borgne et la Vallée de la Mimente. La Can est un carrefour géologique, située sur la ligne européenne du partage des eaux (Atlantique côté Tarnon et Mimente, Méditerranéen côté Vallée Borgne et Française).

Une belle promenade d’environ 4h, qui débute sur le plateau, avec des vues imprenables et qui progresse ensuite dans la forêt sur le versant Ouest avant de revenir au point de départ. A l’issue de la balade sur la Can, un bonus sur les pas des dinosaures de Saint Laurent de Trèves vous attends.

Prévoyez un pique-nique.

Le lieu de rendez vous sera communiqué dès votre prise de contact.

Compter environ 20min depuis Sainte Croix Vallée Française, 10 min depuis Barre des Cévennes, 10 min depuis Le Pompidou, 25 min de Florac, 25 min depuis Saint Roman de Tousque.

Pensez à prendre avec vous :

De l’eau en quantité suffisante (minimum 1L)

– Casquette ou chapeau

– Crème solaire

– Chaussures adaptées à la marche

Et n’oubliez pas Votre bonne humeur ! .

Barre-des-Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 6 60 88 54 39 contact.naturaloha@gmail.com

English :

La Can de l’hospitalet is a small limestone plateau set in schist. It overlooks the Tarnon Valley, the French Valley, the Borgne Valley and the Mimente Valley. Allow around 4 hours for this outing. We’ll let you know where to meet when you get in touch.

German :

La Can de l’hospitalet ist ein kleines Kalksteinplateau auf Schiefergestein. Sie überblickt das Tarnon-Tal, das französische Tal, das Borgne-Tal und das Mimente-Tal. Für diesen Ausflug sollten Sie etwa 4 Stunden Zeit einplanen. Der Treffpunkt wird Ihnen nach Ihrer Kontaktaufnahme mitgeteilt.

Italiano :

Il Can de l’Hospitalet è un piccolo altopiano calcareo incastonato negli scisti. Si affaccia sulla Valle di Tarnon, sulla Valle di Francia, sulla Valle di Borgne e sulla Valle di Mimente. Per questa escursione sono previste circa 4 ore. Vi comunicheremo il luogo di ritrovo quando ci contatterete.

Espanol :

El Can de l’Hospitalet es una pequeña meseta calcárea enclavada en esquisto. Domina el valle del Tarnon, el valle del Francés, el valle del Borgne y el valle del Mimente. La excursión dura unas 4 horas. Cuando se ponga en contacto con nosotros, le indicaremos el punto de encuentro.

