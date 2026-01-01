La Candélèra de Montaner Village Montaner

La Candélèra de Montaner

Synonyme de gourmandise, convivialité et traditions, la Candélèra (Chandeleur) ouvre la période de Carnaval, et notamment le Carnaval Biarnés.

Fête de la lumière et du renouveau, elle célèbre le retour des jours plus longs et porte un message d’espoir et de renaissance.

Au programme une déambulation nocturne aux chandelles, menée par les candelaires, à la rencontre des personnages de la tradition pyrénéenne

‍♀️ fées ours grands et petits hommes sauvages meuniers gendarmes du XIXᵉ siècle…

Venez tous costumés !

PROGRAMME

À partir de 16h

Accueil des familles et visiteurs sur la place du village (décors & lumières)

Costumage au Foyer Rural (véhicules laissés en bas du village)

Navettes vers la place du château

Grand goûter crêpes & beignets (associations de parents d’élèves)

Boissons chaudes (Amis du Château)

Animations chants pour enfants

Musiques traditionnelles avec Clarivari

18h30

Départ de la procession aux chandelles du château vers le centre du village (2 km)

Surprises dans les sous-bois ✨

Contes avec Serge Mauhourat

Musique de Clarivari

Arrivée au Foyer Rural

À partir de 19h30

Chants des enfants des écoles

Cantère avec Los Esbagats de Montaner et leurs invités

Buvette, crêpes et tapas jusqu’à la fin de soirée

️ Soirée gratuite (hors restauration)

Venez partager un moment chaleureux, festif et magique au cœur de l’hiver

Village MONTANER Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 53 88 chateau.montaner@orange.fr

English :

Synonymous with gourmet delights, conviviality and tradition, Candélèra (Candlemas) ushers in the Carnival season, and in particular Carnaval Biarnés.

A festival of light and renewal, it celebrates the return of longer days and carries a message of hope and rebirth.

On the program: a candlelit night-time stroll, led by candelaires, to meet traditional Pyrenean characters:

???? fairies ? bears big and small ? wild men ? millers ? 19th-century policemen?

? Come in costume!

? PROGRAM

? Starting at 4pm

Families and visitors welcome in the village square (decorations & lights)

Costumes at the Foyer Rural (vehicles left at the bottom of the village)

Shuttles to the château square

Pancakes and doughnuts (parent-teacher associations)

Hot drinks (Friends of the Château)

Singing entertainment for children

Traditional music with Clarivari

? 18h30

Candlelight procession from the château to the village center (2 km)

Surprises in the undergrowth ?

Storytelling with Serge Mauhourat

Music by Clarivari

Arrival at the Foyer Rural

? Starting at 7:30pm

School children sing

Cantère with Los Esbagats de Montaner and guests

Refreshment bar, crêpes and tapas until late evening

?? Free evening (excluding catering)

Come and share a warm, festive and magical moment in the heart of winter

