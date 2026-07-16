La canne à sucre dans l’objectif des photographes, La Maison de la canne, Les Trois-Îlets

Informations pratiques

La canne à sucre dans l’objectif des photographes 1 – 27 septembre La Maison de la canne Martinique

Exposition gratuite. Jauge : 80 visiteurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T14:00:00+02:00 – 2026-09-01T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T23:30:00+02:00

L’exposition « La canne à sucre dans l’objectif des photographes », proposée par l’Association Martiniquaise de la Maison de la Canne (AMMCA), est une invitation à découvrir ou redécouvrir les traces laissées par le roseau sucré dans le paysage et l’économie de la Martinique. Canne à sucre qui est aussi la matrice de bien des aspects de la culture martiniquaise.

La labellisation offrira une large visibilité à ce projet de l’AMMCA, lui permettant de porter au plus grand nombre la connaissance et la place de la canne à sucre dans l’histoire de la Martinique.

Quels regards des photographes -tant locaux que de réputation nationale voire internationale- ont-ils portés sur la cuture de la canne à sucre, sur ses travailleurs, sur cette plante, présente sur l’île depuis le XVIIème siècle et qui a façonné tant les paysages que la sociologie et la culture de la Martinique.

Le bicentenaire de la photographie nous offre l’occasion de parcourir les fonds d’archives photographiques à la recherche de clichés de la canne à sucre. Les exhumer des réserves offrant une exceptionnelle et double opportunité.

La première permet d’interroger les regards des photographes, parfois des européens. Tandis que la deuxième donne l’occasion de confronter la vision historique des archives au regard d’une photographe/artiste contemporaine invitée de l’exposition.

« La canne à sucre dans l’objectif des photographes « permet de déconstruire des regards de photographes des XIXème et XXème siècles, de mettre en lumière la vision coloniale, de faire dialoguer ces visions.

L’exposition permet un questionnement de l’identité de la Martinique telle que les fondateurs de la Maison de la Canne l’ont résumée à travers le slogan « Une plante, une terre, un peuple ».

La Maison de la canne 97229 Les Trois Ilets Les Trois-Îlets 97229 Martinique Martinique 0596683204

L’exposition « La canne à sucre dans l’objectif des photographes », proposée par l’Association Martiniquaise de la Maison de la Canne (AMMCA), est une invitation à découvrir ou redécouvrir les traces…

©Collection Musée d’Histoire et d’Ethnographie (Collectivité Territoriale de Martinique)