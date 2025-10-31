LA CANOPÉE DENTELÉE FÊTE HALLOWEEN LA CANOPÉE DENTELÉE Saint-Félix-Lauragais
LA CANOPÉE DENTELÉE FÊTE HALLOWEEN LA CANOPÉE DENTELÉE Saint-Félix-Lauragais vendredi 31 octobre 2025.
LA CANOPÉE DENTELÉE FÊTE HALLOWEEN
LA CANOPÉE DENTELÉE En Theulet La Pomarède Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 13:30:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Venez nous faire peur à la Canopée !!
Chaque aventurier pourra jouer au jeu de la citrouille (estimer le poids exact) et de la bonbonnière (deviner le nombre exact de bonbons), pour tenter de gagner des entrées au parc et des petits cadeaux, dont la bonbonnière bien remplie (jeu gratuit réservé aux clients du parc).
Résultats annoncés à 16h30.
Nous offrirons des bonbons aux enfants qui viennent déguisés et/ou maquillés. .
LA CANOPÉE DENTELÉE En Theulet La Pomarède Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie contact@lacanopeedentelee.fr
English :
Come and scare us at the Canopée!
German :
Erschrecken Sie uns in der Canopée!!!
Italiano :
Venite a spaventarci al Canopée!
Espanol :
¡Ven a asustarnos al Canopée!
L’événement LA CANOPÉE DENTELÉE FÊTE HALLOWEEN Saint-Félix-Lauragais a été mis à jour le 2025-10-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE