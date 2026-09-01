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AGENDA · Ruffec

La Canopée fête ses 20 ans Place du jumelage Ruffec

samedi 26 septembre 2026 · Place du jumelage · Ruffec

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place du jumelage
Adresse
La Canopée
Ville
16700 Ruffec
Département
Charente
Tarif

Ruffec

La Canopée fête ses 20 ans

Place du jumelage La Canopée Ruffec Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Fêtons ensemble les 20 ans de La Canopée, scène des écritures et du spectacle vivant.
  .

Place du jumelage La Canopée Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 32 82  billetterie.canopee@ccvaldecharente.fr

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English :

Let’s celebrate the 20th anniversary of La Canopée, a venue for literature and the performing arts.

L’événement La Canopée fête ses 20 ans Ruffec a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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