La Canopée fête ses 20 ans Place du jumelage Ruffec

Informations pratiques

Ruffec

La Canopée fête ses 20 ans

Place du jumelage La Canopée Ruffec Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Fêtons ensemble les 20 ans de La Canopée, scène des écritures et du spectacle vivant.

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Place du jumelage La Canopée Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 32 82 billetterie.canopee@ccvaldecharente.fr

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English :

Let’s celebrate the 20th anniversary of La Canopée, a venue for literature and the performing arts.

L’événement La Canopée fête ses 20 ans Ruffec a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Destination Nord Charente