La Canopée fête ses 20 ans Place du jumelage Ruffec
samedi 26 septembre 2026 · Place du jumelage · Ruffec
Informations pratiques
Ruffec
La Canopée fête ses 20 ans
Place du jumelage La Canopée Ruffec Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 22:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Fêtons ensemble les 20 ans de La Canopée, scène des écritures et du spectacle vivant.
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Place du jumelage La Canopée Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 32 82 billetterie.canopee@ccvaldecharente.fr
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English :
Let’s celebrate the 20th anniversary of La Canopée, a venue for literature and the performing arts.
L’événement La Canopée fête ses 20 ans Ruffec a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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