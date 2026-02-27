LA CANOURGUE À L’ÉCOUTE UN PODCAST COLLECTIF DÉVOILÉ LE 30 MARS La Canourgue

LA CANOURGUE À L’ÉCOUTE UN PODCAST COLLECTIF DÉVOILÉ LE 30 MARS

Après une résidence artistique participative en janvier, un podcast inédit réalisé avec les habitant·es et les lycéen·nes du lycée agricole Louis Pasteur sera présenté en écoute publique le lundi 30 mars 2026 à 16h30, à la maison de retraite de La Canourgue.

Fin janvier 2026, l’autrice Sandrine Roche et son association Perspective Nevski se sont installées dix jours à La Canourgue pour une résidence au plus près des habitant·es. À l’écoute des récits du village des écoles primaires à la maison de retraite, en passant par la bibliothèque et le marché elles ont mené l’expérience participative Faire Bande.

Une première restitution, “La Bande de La Canourgue”, cartographie sonore et visuelle collective, a été présentée lors d’une veillée le 30 janvier à la salle polyvalente.

Dans le prolongement de ce travail, un podcast a été créé avec les élèves de terminale du lycée agricole Louis Pasteur. Sons collectés, témoignages et ambiances y composent un portrait sensible et intergénérationnel du territoire.

La première écoute publique aura lieu le lundi 30 mars 2026 à partir de 16h30 à la maison de retraite. Elle sera suivie d’une prise de parole des lycéen·nes et d’un échange avec l’équipe artistique, accompagné d’un diaporama des photographies de la résidence.

Habitant·es, voisin·es, curieux·ses que vous ayez participé ou non, venez découvrir cette création collective et entendre La Canourgue autrement.

Lundi 30 mars 2026 16h30 Salle cinéma de la maison de retraite de La Canourgue durée 1h Entrée libre et ouverte à toustes

Evènement co-accueilli à La Canourgue par Scènes Croisées avec la maison de retraite Saint-Martin et le lycée agricole Louis Pasteur. .

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

After a participative artistic residency in January, an original podcast produced with local residents and high school students from the Lycée agricole Louis Pasteur will be presented for public listening on Monday March 30, 2026 at 4:30pm, at the La Canourgue retirement home.

