La Cantatrice chauve Berjou

La Cantatrice chauve Berjou mercredi 30 juillet 2025.

La Cantatrice chauve

Camping de la Gilbédière Berjou Orne

Début : 2025-07-30 20:30:00

fin : 2025-07-30

2025-07-30

La Cantatrice chauve de Eugène Vivre en Druance est un pièce de théâtre qui raconte une autopsie de la société contemporaine par le truchement de propos ridicules de banalité que tiennent deux couples.

Camping de la Gilbédière Berjou 61430 Orne Normandie +33 6 30 79 44 64 syldid.ouvry@gmail.com

English : La Cantatrice chauve

Eugène Vivre en Druance’s La Cantatrice chauve is a play that recounts an autopsy of contemporary society through the ridiculous banality of the remarks made by two couples.

German :

Die kahle Sängerin von Eugène Vivre en Druance ist ein Theaterstück, das eine Autopsie der zeitgenössischen Gesellschaft anhand von lächerlich banalen Äußerungen erzählt, die zwei Paare machen.

Italiano :

La Cantatrice chauve (La Cantatrice calva) di Eugène Vivre en Druance è una commedia che racconta un’autopsia della società contemporanea attraverso la ridicola banalità delle osservazioni di due coppie.

Espanol :

La Cantatrice chauve (La Cantatrice calva) de Eugène Vivre en Druance es una obra que narra una autopsia de la sociedad contemporánea a través de la banalidad ridícula de los comentarios de dos parejas.

