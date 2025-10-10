La cantatrice chauve d’Eugène Ionesco Théâtre du Carré Rond Marseille 6e Arrondissement

La cantatrice chauve d’Eugène Ionesco Théâtre du Carré Rond Marseille 6e Arrondissement vendredi 10 octobre 2025.

La cantatrice chauve d’Eugène Ionesco

Du vendredi 10 au samedi 11 octobre 2025 de 20h30 à 22h.

Dimanche 12 octobre 2025 à partir de 16h.

Du vendredi 6 au samedi 7 février 2026 à partir de 20h30.

Dimanche 8 février 2026 à partir de 16h. Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 16:00:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-10 2025-10-12 2026-02-06 2026-02-08

Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi, à la rubrique de l’état civil, dans le journal, donne-t-on toujours l’âge des personnes décédées et jamais celui des nouveaux nés ? C’est un non-sens !

Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi, à la rubrique de l’état civil, dans le journal, donne-t-on toujours l’âge des personnes décédées et jamais celui des nouveaux nés ? C’est un non-sens !



Magicien du langage, musicien du texte, Eugène Ionesco déjeune sans doute souvent au paradis des auteurs en compagnie de Jean Tardieu, Raymond Devos ou Boby Lapointe.



Revoilà donc cette Cantatrice version années 2000 sur une scène marseillaise. Anti Pièce ? Langage de l’absurde ? Démodée ? A voir.. Car 63 ans après sa création, il me semble toujours apercevoir au hasard d’un café, d’un restaurant ou d’une soirée, des Smith ou des Martin plus vrais que nature. J’ai pris un plaisir exquis à mettre en scène et en bouche cette pièce, accompagnée de quelques mignardises à servir frais.

Bon appétit !

Dominique Lamour.



Mise en scène: Dominique Lamour

Distribution: Michel Adjriou,

Raphaël Billot, Candice Blanchamp,

Eoline Bricout, Elise Fagon,

Bertrand Sanabria, Jérôme Savajols. .

Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

There’s one thing I don’t understand. Why is it that in the vital statistics section of the newspaper, the age of deceased people is always given, but never that of newborns? It just doesn’t make sense!

German :

Es gibt eine Sache, die ich nicht verstehe. Warum wird in der Zeitung unter der Rubrik Personenstand immer das Alter der Verstorbenen angegeben und nie das Alter der Neugeborenen? Das ist Unsinn!

Italiano :

C’è una cosa che non capisco. Perché nella sezione del giornale dedicata allo stato civile viene sempre indicata l’età delle persone decedute e mai quella dei neonati? Non ha senso!

Espanol :

Hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué en la sección de estado civil del periódico siempre dan la edad de las personas que han fallecido y nunca la de los recién nacidos? No tiene sentido

L’événement La cantatrice chauve d’Eugène Ionesco Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-28 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille