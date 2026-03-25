La cantatrice chauve Salle Polyvalente Réauville
La cantatrice chauve Salle Polyvalente Réauville samedi 4 avril 2026.
La cantatrice chauve
Salle Polyvalente Le Pechier Réauville Drôme
Tarif : 16 – 16 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 17:30:00
fin : 2026-04-04 20:00:00
Date(s) :
2026-04-04
La pièce de Ionesco, suivi d’un apéritif dinatoire !
Pièce fondatrice du théâtre absurde, vue par plus de 3 millions de personnes, la cantatrice est un classique de la littérature et un succès populaire vue par plus de 3 millions de personnes à Paris.
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Salle Polyvalente Le Pechier Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes associationdubourg@gmail.com
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English :
Ionesco’s play, followed by an aperitif dinner!
The founding play of absurdist theater, seen by over 3 million people, La cantatrice is a literary classic and a popular success: seen by over 3 million people in Paris.
L’événement La cantatrice chauve Réauville a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes