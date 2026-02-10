La Cantine des enfants Le Ripaillon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-27 10:00 – 14:00

Gratuit : oui En famille, Adulte, Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Etudiant

Viens cuisiner, dessiner et manger en famille vendredi 27 février de 10h à 14h avec la BricoLowtech. Ça se passe au Ripaillon, lieu de vie convivial, partcipatif et soldiaire à Pirmil et c’est ouvert à toutes et à tous !Dès 10h :- Viens cusiner en famille : légumes crus, grillés, rôtis…., à toi de cusiner le festin du jour accompagné d’un adulte. Dans la belle cuisine du ripaillon !- Dessine les légumes de saison avec Lucie Brugier (Atelier For Intérieur) artiste au plongeoir (atelier en continu sans inscription)À 12h30 : Repas gratuit sur inscription (20 places). Au menu : bol de riz avec légumes, omelette, herbes fraîches et sauces. Comme au self, c’est toi qui te sers pour goûter ce que tu veux !infos au 06 61 28 52 25

Le Ripaillon Nantes 44200

06 61 28 52 25



