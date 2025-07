La cantine des Popotes , cantine populaire, solidaire et engagée ! Caracole Die

Début : Mercredi 2025-07-23 09:00:00

fin : 2025-07-30 15:00:00

2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27 2025-09-03

Une initiative qui associe solidarité et convivialité, en proposant des rendez-vous hebdomadaires pour cuisiner collectivement avec des produits locaux, bio, de saison afin de partager ensemble des repas de qualité, accessibles à tous, à prix libre.

Caracole 5 rue kateb yacine Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 34 16 48 laura0687@gmail.com

English :

An initiative that combines solidarity and conviviality, offering weekly get-togethers to cook collectively with local, organic, seasonal produce to share quality meals, accessible to all, at free prices.

German :

Eine Initiative, die Solidarität und Geselligkeit miteinander verbindet, indem sie wöchentliche Treffen anbietet, bei denen gemeinsam mit lokalen, biologischen und saisonalen Produkten gekocht wird, um gemeinsam qualitativ hochwertige Mahlzeiten zu teilen, die für alle zugänglich sind und zu einem freien Preis angeboten werden.

Italiano :

È un’iniziativa che unisce solidarietà e convivialità, con incontri settimanali per cucinare collettivamente con prodotti locali, biologici e di stagione, e condividere pasti di qualità accessibili a tutti, a prezzi liberi.

Espanol :

Se trata de una iniciativa que combina solidaridad y convivencia, con encuentros semanales para cocinar colectivamente con productos locales, ecológicos y de temporada, y compartir comidas de calidad accesibles a todos, a precios libres.

