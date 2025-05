La cantine du Barabock – le Barabock Menglon, 20 juin 2025 12:00, Menglon.

Venez déguster un Chili Con Carne « Ahumado » + Riz et Tortillas maison + café/thé gourmand

le Barabock 80 route des Tonnons

Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 87 72 contact@barabock.fr

English :

Come and enjoy an « Ahumado » Chili Con Carne + Rice and homemade Tortillas + gourmet coffee/tea

German :

Probieren Sie ein Chili Con Carne « Ahumado » + Reis und hausgemachte Tortillas + Gourmetkaffee/-tee

Italiano :

Venite a gustare un « Ahumado » Chili Con Carne + riso e tortillas fatte in casa + caffè/tè gourmet

Espanol :

Ven a disfrutar de un « Ahumado » Chili Con Carne + Arroz y Tortillas caseras + café/té gourmet

