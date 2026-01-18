La Cantine Le Café éco solidaire Mimbaste
La Cantine Le Café éco solidaire Mimbaste vendredi 30 janvier 2026.
La Cantine
Le Café éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Repas préparé par une de nos bénévoles ! Venez manger avec nous et passez un moment convivial ! prix libre à partir de 3,50€ Places limitées Réservation obligatoire 06 50 06 78 69
Repas préparé par une de nos bénévoles ! Venez manger avec nous et passez un moment convivial ! prix libre à partir de 3,50€ Places limitées Réservation obligatoire 06 50 06 78 69 .
Le Café éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 06 78 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meal prepared by one of our volunteers! Come and eat with us and spend a convivial moment! Free price from 3.50? Places limited Reservations required 06 50 06 78 69
L’événement La Cantine Mimbaste a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans