La Cantine Le Café éco solidaire Mimbaste vendredi 13 mars 2026.

Le Café éco solidaire 1182 Route d'Orthez Mimbaste

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2026-03-13
Repas préparé par une de nos bénévoles ! Venez manger avec nous et passez un moment convivial ! prix libre à partir de 6€ Places limitées Réservation obligatoire 06 50 06 78 69
40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 06 78 69 

English : La Cantine

Meal prepared by one of our volunteers! Come and eat with us and spend a convivial moment! Free price from 6? Places limited Reservations required 06 50 06 78 69

