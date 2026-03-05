La Cantine Le Café éco solidaire Mimbaste
La Cantine Le Café éco solidaire Mimbaste vendredi 27 mars 2026.
La Cantine
Le Café éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : 2026-03-27
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Repas préparé par une de nos bénévoles ! Venez manger avec nous et passez un moment convivial ! prix libre à partir de 6€ Places limitées Réservation obligatoire 06 50 06 78 69
Le Café éco solidaire 1182 Route d'Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 06 78 69
English : La Cantine
Meal prepared by one of our volunteers! Come and eat with us and spend a convivial moment! Free price from 6? Places limited Reservations required 06 50 06 78 69
L’événement La Cantine Mimbaste a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Pays d’Orthe et Arrigans