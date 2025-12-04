La Cantoche Café d’Abord Saint-Médard-en-Jalles

La Cantoche Jeudi 4 décembre, 12h00 Café d’Abord Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-04T12:00:00 – 2025-12-04T14:00:00

Fin : 2025-12-04T12:00:00 – 2025-12-04T14:00:00

Amenez votre tupperware, votre sandwich, on mangera en bonne compagnie.

Vous trouverez de quoi réchauffer, cuire, assiettes, couverts, verres, … et des sourires.

Nous ne fournissons pas de restauration mais un lieu agréable pour se retrouver.

Café d’Abord 104 avenue Anatole France 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Cérillan Gironde Nouvelle-Aquitaine

