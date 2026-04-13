La Cantoche, Café d’Abord, Saint-Médard-en-Jalles
La Cantoche, Café d’Abord, Saint-Médard-en-Jalles jeudi 16 avril 2026.
La Cantoche Jeudi 16 avril, 12h00 Café d’Abord Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T12:00:00+02:00 – 2026-04-16T14:00:00+02:00
Fin : 2026-04-16T12:00:00+02:00 – 2026-04-16T14:00:00+02:00
Amenez votre tupperware, votre sandwich, on mangera en bonne compagnie.
Vous trouverez de quoi réchauffer, cuire, assiettes, couverts, verres, … et des sourires.
Nous ne fournissons pas de restauration mais un lieu agréable pour se retrouver.
Café d’Abord 104 avenue Anatole France 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Cérillan Gironde Nouvelle-Aquitaine
Amenez votre tupperware, votre sandwich, on mangera en bonne compagnie.
À voir aussi à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde)
- Stage de peinture pour les enfants, Salle de peinture de Gestes et expression, Saint-Médard-en-Jalles 14 avril 2026
- Tous résilients face au risque, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles 14 avril 2026
- Stage pilates-yoga parent-enfant, Studio de danse de Gestes et expression, Saint-Médard-en-Jalles 15 avril 2026
- Spectacle jeune public « Histoire de loup », Salle Georges Brassens, Saint-Médard-en-Jalles 15 avril 2026
- Ateliers parents enfants : éveil corporel, Pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles 15 avril 2026