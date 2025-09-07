La Capelle-Farcel en fête Alrance

Début : Dimanche 2025-09-07

fin : 2025-09-07

8h Salle des fêtes. Déjeuner aux tripoux ou sucré préparé par l’APE d’ALRANCE. 11h30, dépôt de gerbe au Monument aux morts. 14h, pétanque en triplette. 14h30, théâtre avec Bruits de couloirs. 17h, thé dansant avec Guillaume FABRE. Soupe au fromage

préparée par la Boucherie Chauchard et animé par G.FABRE (sans réservation, sur place ou à emporter). .

English :

8am Salle des fêtes. Tripoux or sweet lunch prepared by the APE d’ALRANCE. 11:30 am, wreath-laying at the Monument aux morts. 2pm, pétanque in triples. 2.30pm, theater with Bruits de couloirs. 5pm, tea dance with Guillaume FABRE. Cheese soup

German :

8 Uhr Festsaal. Mittagessen mit Tripoux oder süßen Speisen, zubereitet von der EV von ALRANCE. 11:30 Uhr Kranzniederlegung am Denkmal für die Gefallenen. 14 Uhr, Boulespiel im Triplette. 14:30 Uhr, Theater mit Bruits de couloirs (Flurgeräusche). 17 Uhr, Tanztee mit Guillaume FABRE. Käsesuppe

Italiano :

ore 8.00 Salle des fêtes. Pranzo a base di pasta o di dolci preparato dall’APE d’ALRANCE. ore 11.30, deposizione di una corona di fiori al Monument aux morts. ore 14.00, bocce a tre. ore 14.30, teatro con Bruits de couloirs. ore 17.00, danza del tè con Guillaume FABRE. Zuppa di formaggio

Espanol :

8h Sala de fiestas. Tripoux o almuerzo dulce preparado por el APE d’ALRANCE. 11.30 h, colocación de una corona de flores en el Monument aux morts. 14.00 h, triples de petanca. 14.30 h, teatro con Bruits de couloirs. 17.00 h, baile del té con Guillaume FABRE. Sopa de queso

L’événement La Capelle-Farcel en fête Alrance a été mis à jour le 2025-08-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)