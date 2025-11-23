La Caraconte enchante le Marché de Noël

La Ferté Macé Orne

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Plongez dans l’univers merveilleux de la Caraconte un cocon chaleureux où les mots dansent et les histoires prennent vie… Benoît Choquart et les Graines de conteur.euse.s vous emportent avec des récits magiques en toute intimité.

Au marché de Noël, accès libre .

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 14 14 79

