La Caraconte enchante le Marché de Noël La Ferté Macé
La Caraconte enchante le Marché de Noël La Ferté Macé mercredi 17 décembre 2025.
La Caraconte enchante le Marché de Noël
La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Plongez dans l’univers merveilleux de la Caraconte un cocon chaleureux où les mots dansent et les histoires prennent vie… Benoît Choquart et les Graines de conteur.euse.s vous emportent avec des récits magiques en toute intimité.
Au marché de Noël, accès libre .
La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 14 14 79
English : La Caraconte enchante le Marché de Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement La Caraconte enchante le Marché de Noël La Ferté Macé a été mis à jour le 2025-11-19 par Flers agglo