Bucilly

La caravane, bar itinérant, débarque à Bucilly

Bucilly Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:30:00

fin : 2026-06-27 13:30:00

Date(s) :

2026-06-27

La place de la mairie de Bucilly accueille la caravane, bar itinérant avec ses jeux, ses boissons (bières, café, jus) et ses planches apéritives. Venez partager un moment convivial au coeur de votre village dans une ambiance de café d’antan et rencontrer les habitants.

Ouvert à tous.

La place de la mairie de Bucilly accueille la caravane, bar itinérant avec ses jeux, ses boissons (bières, café, jus) et ses planches apéritives. Venez partager un moment convivial au coeur de votre village dans une ambiance de café d’antan et rencontrer les habitants.

Ouvert à tous. .

Bucilly 02500 Aisne Hauts-de-France +33 6 65 00 30 93

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English :

The town hall square in Bucilly is hosting the caravan, a traveling bar featuring games, drinks (beer, coffee, juice), and appetizer platters. Come enjoy a friendly get-together in the heart of your village in the atmosphere of a vintage café and meet the locals.

Open to everyone.

L’événement La caravane, bar itinérant, débarque à Bucilly Bucilly a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Pays de Thiérache