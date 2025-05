La Caravane Bleue – Châteauneuf-le-Rouge, 4 juillet 2025 17:00, Châteauneuf-le-Rouge.

La Caravane Bleue Vendredi 4 juillet 2025 à 17h. Châteauneuf-le-Rouge Bouches-du-Rhône

Début : 2025-07-04 17:00:00

Création originale pour MP2025 Capital Bleu. La Caravane Bleue transforme les places publiques en véritables Fêtes de l’Eau.

Spectacles, installations, théâtre, musique et animations investissent 500 m² ou plus pour célébrer l’eau, élément vital et lien entre territoires et habitants. L’après-midi et la soirée s’enchaînent entre jeux aquatiques, parade urbaine festive et Bal des Eaux.



Programme



Théâtre Les fables de la nouvelle fontaine, Théâtre de crues, La Vague à bascule

Performances Le Charmeur d’Eau, Les bouteilles périmées

Participatif Le Manège Inondation, Le Pêche-Déchets

Installations Le Manège-Arbre, La Place de l’Eau, Le Fil de l’Eau

Musique live Les Musiques des Eaux

Parade festive et Bal des Eaux



17h00 Ouverture du site (spectacles et animations)

19h00 Départ de la Fête de la Pluie en ville

19h45 Retour sur site

20h00 Bal des Eaux

21h00 Distribution des eaux précieuses (Grande Aïga) .

Châteauneuf-le-Rouge 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Original creation for MP2025 Capital Bleu. The Caravane Bleue transforms public squares into water festivals.

German :

Originalkreation für MP2025 Capital Bleu. Die Blaue Karawane verwandelt öffentliche Plätze in wahre Wasserfeste.

Italiano :

Creazione originale per MP2025 Capital Bleu. La Caravane Bleue trasforma le piazze pubbliche in feste d’acqua.

Espanol :

Creación original para MP2025 Capital Bleu. La Caravane Bleue transforma las plazas públicas en fiestas del agua.

