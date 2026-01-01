La caravane de l’Alternance Salle polyvalente Craponne-sur-Arzon

La caravane de l’Alternance

Salle polyvalente Route du Stade Craponne-sur-Arzon

13 janvier 2026, 09:00-12:00

fin : 2026-01-13 12:00:00

2026-01-13

Déjà accueillie depuis plusieurs années à Craponne-sur-Arzon, la caravane de l’alternance revient faire une halte sur la commune le 13 janvier 2026.

Salle polyvalente Route du Stade Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Already welcomed to Craponne-sur-Arzon for several years, the Caravane de l?alternance will make a stopover in the town on January 13, 2026.

