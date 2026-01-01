La caravane de l’Alternance Salle polyvalente Craponne-sur-Arzon
La caravane de l’Alternance Salle polyvalente Craponne-sur-Arzon mardi 13 janvier 2026.
La caravane de l’Alternance
Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-13 09:00:00
fin : 2026-01-13 12:00:00
2026-01-13
Déjà accueillie depuis plusieurs années à Craponne-sur-Arzon, la caravane de l’alternance revient faire une halte sur la commune le 13 janvier 2026.
Salle polyvalente Route du Stade Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 07 09 09
Already welcomed to Craponne-sur-Arzon for several years, the Caravane de l?alternance will make a stopover in the town on January 13, 2026.
L’événement La caravane de l’Alternance Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay