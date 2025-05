La Caravane de l’Espérance – Combiers, 29 mai 2025 07:00, Combiers.

Charente

La Caravane de l’Espérance Combiers Charente

Début : 2025-05-29

fin : 2025-06-07

2025-05-29

‍♂️ Du 29 mai au 7 juin, la Caravane de l’Espérance traverse le Sud Charente ! Un pèlerinage missionnaire ouvert à tous, mêlant prière, rencontres, animations et moments de partage dans une ambiance fraternelle.

Combiers 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine marie.grassindalphonse@dio16.fr

English : La Caravane de l’Espérance

‍♂️ From May 29 to June 7, the Caravane de l’Espérance crosses the South Charente! A missionary pilgrimage open to all, combining prayer, meetings, events and moments of sharing in a fraternal atmosphere.

German : La Caravane de l’Espérance

??? Vom 29. Mai bis zum 7. Juni zieht die Karawane der Hoffnung durch die Süd-Charente! Ein missionarischer Pilgerweg, der allen offen steht und Gebet, Begegnungen, Animationen und gemeinsame Momente in einer brüderlichen Atmosphäre miteinander verbindet.

Italiano : La Caravane de l’Espérance

??? Dal 29 maggio al 7 giugno, la Carovana della Speranza attraversa il Sud della Charente! Un pellegrinaggio missionario aperto a tutti, che unisce preghiera, incontri, eventi e momenti di condivisione in un’atmosfera fraterna.

Espanol : La Caravane de l’Espérance

??? Del 29 de mayo al 7 de junio, ¡la Caravana de la Esperanza atraviesa la Charente Sur! Una peregrinación misionera abierta a todos, que combina oración, encuentros, actos y momentos de convivencia en un ambiente fraternal.

