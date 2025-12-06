LA CARAVANE DES CONTES Lunel

LA CARAVANE DES CONTES

48 Rue Jean Jacques Rousseau Lunel Hérault

Mercredi 17 décembre 2025

De 9h30 à 11h30

Maison Rousseau

Dans le cadre du label Cité Éducative, l’association La Boîte à Malice reprend la route avec sa Caravane des Contes. Elle se placera dans le parc Jean Hugo le mercredi 17 décembre 2025.

Le concept est simple les enfants et leurs familles montent dans la caravane pour un moment cosy en toute intimité pendant lequel les intervenants content des histoires adaptées au jeune public. .

English :

Wednesday, December 17, 2025

9:30 a.m. to 11:30 a.m

Maison Rousseau

