La Caravane des métiers Terrain du VSB Brioude

La Caravane des métiers

Terrain du VSB Près de la Halle des sports Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 09:00:00

fin : 2026-04-03 16:30:00

Date(s) :

2026-04-03

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Terrain du VSB Près de la Halle des sports Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00

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L’événement La Caravane des métiers Brioude a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne