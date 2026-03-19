La Caravane des métiers Terrain du VSB Brioude
La Caravane des métiers Terrain du VSB Brioude vendredi 3 avril 2026.
La Caravane des métiers
Terrain du VSB Près de la Halle des sports Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 09:00:00
fin : 2026-04-03 16:30:00
Date(s) :
2026-04-03
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Terrain du VSB Près de la Halle des sports Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00
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L’événement La Caravane des métiers Brioude a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne