LA CARAVANE DES ROIS MAGES Perpignan
LA CARAVANE DES ROIS MAGES Perpignan samedi 3 janvier 2026.
LA CARAVANE DES ROIS MAGES
Place Léon Gambetta Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-03 16:00:00
fin : 2026-01-03
Date(s) :
2026-01-03
Au départ de la Place Léon Gambetta
.
Place Léon Gambetta Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 contact-office@perpignan.fr
English :
Leaving from Place Léon Gambetta
German :
Vom Place Léon Gambetta aus
Italiano :
Partenza da Place Léon Gambetta
Espanol :
Salida de la plaza Léon Gambetta
L’événement LA CARAVANE DES ROIS MAGES Perpignan a été mis à jour le 2025-11-07 par PERPIGNAN TOURISME