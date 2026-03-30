La Caravane des Sport de la Vienne

Gymnase Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Animation gratuites de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h. Inscription sur place de 10h30 et de 13h30 à 14h.

Inscription obligatoire. Effectif limité à 60 jeunes par demi-journée.

Autorisation parentale à remplir sur place. Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. .

Gymnase Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 50 28 70

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English : La Caravane des Sport de la Vienne

L’événement La Caravane des Sport de la Vienne Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou