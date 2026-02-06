La caravane des sports de la Vienne rue Jean Pidoux Châtellerault

La caravane des sports de la Vienne

rue Jean Pidoux Gymnase du Verger Châtellerault Vienne

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-09

2026-02-09

**La caravane des sports s’arrête au gymnase du Verger à Châtellerault le lundi 9 février 2026.**

Au programme des animations sportives gratuites.

Les inscriptions se font sur place pour les enfants de 8 ans et plus, de 10h à 10h30 et de 13h30 à 14h (inscription obligatoire des groupes par téléphone). .

rue Jean Pidoux Gymnase du Verger Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 50 28 70

