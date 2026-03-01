La caravane d’Orion fait étape au Mesnil Ozenne La Halle Le Mesnil-Ozenne

La caravane d’Orion fait étape au Mesnil Ozenne

La Halle 17 rue des pommiers Le Mesnil-Ozenne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 16:00:00

fin : 2026-03-11 18:00:00

Date(s) :

2026-03-11

On se retrouve mercredi 11 mars pour un temps convivial autour de la caravane d’Orion, au programme ateliers artistiques, aquarelle, linogravure, crochet, plantation de graines… et dégustation d’une infusion créée spécialement pour ce projet en partenariat avec des producteurs locaux. Goûter ludique offert à tous, petits et grands et c’est gratuit. .

La Halle 17 rue des pommiers Le Mesnil-Ozenne 50220 Manche Normandie +33 6 86 97 63 76 contact.mesnilenbaie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La caravane d’Orion fait étape au Mesnil Ozenne

L’événement La caravane d’Orion fait étape au Mesnil Ozenne Le Mesnil-Ozenne a été mis à jour le 2026-03-05 par OT MSM Normandie BIT Genêts