La caravane du cinéma Frouard

Cet été, profitez de belles soirées de cinéma en plein air, gratuites et ouvertes à toutes et tous, sur le parvis de l’Espace Ermitage !

¿¿ Mercredi 30 juillet à 21h30

¿¿ Comme des Bêtes

Découvrez ce que font vraiment vos animaux quand vous n’êtes pas là… Une comédie pleine d’énergie et de tendresse, pour petits et grands.

¿¿ On croise les doigts pour que le temps soit au rendez-vous, pour profiter pleinement de ces projections en plein air dans une ambiance conviviale et familiale.

¿¿ Parvis de l’Espace Ermitage Frouard

¿¿¿ Entrée libre

¿¿ N’oubliez vos plaids … et votre bonne humeur !Tout public

99 avenue de la Libération Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 49 23 05

English :

This summer, enjoy free outdoor cinema evenings open to all, on the Espace Ermitage forecourt!

¿¿ Wednesday, July 30 at 9:30pm

¿¿ Comme des Bêtes

Find out what your pets really do when you’re not around? A comedy full of energy and tenderness, for young and old alike.

¿¿ We’re keeping our fingers crossed for good weather, so you can enjoy these open-air screenings in a friendly, family atmosphere.

¿¿ Espace Ermitage square ? Frouard

free admission

don’t forget your plaids? and your good mood!

German :

Genießen Sie diesen Sommer schöne Kinoabende unter freiem Himmel, kostenlos und für alle zugänglich, auf dem Vorplatz des Espace Ermitage!

¿¿ Mittwoch, 30. Juli um 21:30 Uhr

¿¿ Comme des Bêtes (Wie Tiere)

Finden Sie heraus, was Ihre Haustiere wirklich tun, wenn Sie nicht da sind? Eine Komödie voller Energie und Zärtlichkeit für Groß und Klein.

¿¿ Wir drücken Ihnen die Daumen, dass das Wetter mitspielt, damit Sie diese Vorführungen unter freiem Himmel in einer geselligen und familiären Atmosphäre in vollen Zügen genießen können.

¿¿ Vorplatz des Espace Ermitage ? Frouard

¿¿¿¿ Freier Eintritt

¿¿¿ Vergessen Sie nicht Ihre Plaids ? und Ihre gute Laune!

Italiano :

Quest’estate, godetevi le grandi serate di cinema all’aperto, gratuite e aperte a tutti, sul piazzale dell’Espace Ermitage!

mercoledì 30 luglio alle 21.30

comme des Bêtes

Scoprite cosa fanno davvero i vostri animali domestici quando non ci siete? Una commedia piena di energia e tenerezza, per grandi e piccini.

incrociamo le dita e speriamo che il tempo sia favorevole per approfittare di queste proiezioni all’aperto in un’atmosfera amichevole e familiare.

davanti all’Espace Ermitage? Frouard

ingresso libero

non dimenticate i plaid e il buon umore!

Espanol :

Este verano, disfrute de magníficas veladas de cine al aire libre, gratuitas y abiertas a todos, en la explanada del Espace Ermitage

miércoles 30 de julio a las 21.30 h

¿¿ Comme des Bêtes

Descubra qué hacen realmente sus mascotas cuando usted no está Una comedia llena de energía y ternura, para grandes y pequeños.

cruzamos los dedos para que el tiempo acompañe y podamos disfrutar de estas proyecciones al aire libre en un ambiente familiar y acogedor.

¿¿ Delante del Espace Ermitage ? Frouard

entrada gratuita

no se olvide de los cuadros… ¡y del buen humor!

