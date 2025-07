La Caravane du sport à Laguiole devant le quillodrome Laguiole

La Caravane du sport à Laguiole devant le quillodrome Laguiole mardi 29 juillet 2025.

Gratuit

Début : Mardi 2025-07-29

fin : 2025-07-29

2025-07-29

Venez découvrir différents sports Carabine, Pickeball, Panna-foot, escalade, Wexball, Rampshot…

La caravane du sport propose une grande diversité d’activités physiques et sportives. Son objectif est de toucher un public éloigné de la pratique du sport, pour encourager l’activité physique et l’échange intergénérationnelle et la mixité sociale .

English :

Come and discover different sports: Rifle, Pickeball, Panna-foot, climbing, Wexball, Rampshot…

German :

Kommen Sie und entdecken Sie verschiedene Sportarten: Gewehr, Pickeball, Panna-Fußball, Klettern, Wexball, Rampshot…

Italiano :

Venite a scoprire diversi sport: carabina, pickeball, panna-foot, arrampicata, wexball, rampshot…

Espanol :

Ven a descubrir diferentes deportes: Rifle, Pickeball, Panna-foot, escalada, Wexball, Rampshot…

