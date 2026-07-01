La caravane du sport Camboulazet
mercredi 29 juillet 2026 · Camboulazet
Informations pratiques
Camboulazet
La caravane du sport
Aire de Versailles Camboulazet Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Une manifestation itinérante à la découverte de sports insolites !
Ce concept permet de faire découvrir plusieurs sports, à des personnes n’ayant pas toujours la possibilité de les pratiquer. Outre l’objectif d’initier de manière ludique à ces activités, il favorise l’augmentation du nombre de jeunes licenciés dans les clubs.
De nombreuses pratiques à découvrir durant cette tournée de la caravane du sport en Ségala ! .
Aire de Versailles Camboulazet 12160 Aveyron Occitanie +33 7 82 59 43 10
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English :
A travelling event to discover unusual sports!
L’événement La caravane du sport Camboulazet a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)