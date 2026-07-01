UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Camboulazet

La caravane du sport Camboulazet

mercredi 29 juillet 2026 · Camboulazet

La caravane du sport Camboulazet

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Adresse
Aire de Versailles
Ville
12160 Camboulazet
Département
Aveyron
Tarif

Camboulazet

La caravane du sport

Aire de Versailles Camboulazet Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-29
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Une manifestation itinérante à la découverte de sports insolites !
Ce concept permet de faire découvrir plusieurs sports, à des personnes n’ayant pas toujours la possibilité de les pratiquer. Outre l’objectif d’initier de manière ludique à ces activités, il favorise l’augmentation du nombre de jeunes licenciés dans les clubs.
De nombreuses pratiques à découvrir durant cette tournée de la caravane du sport en Ségala !   .

Aire de Versailles Camboulazet 12160 Aveyron Occitanie +33 7 82 59 43 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A travelling event to discover unusual sports!

L’événement La caravane du sport Camboulazet a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)