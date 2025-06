La caravane du sport Colombier Rennes 10 juillet 2025

La caravane du sport Colombier Rennes Jeudi 10 juillet, 16h00

Inscription gratuite sur place, tout public

La Caravane du Sport revient en 2025 ! 21 dates à Rennes pour découvrir gratuitement des activités sportives ludiques et conviviales près de chez vous.

La Caravane du Sport est de retour à Rennes en 2025 !

Cet événement multisport itinérant et 100 % gratuit vous propose une large palette d’activités physiques et sportives ludiques et variées, accessibles à toutes et tous, dans une ambiance conviviale et dynamique !

Objectif : promouvoir l’activité physique et sportive partout sur le territoire rennais.

21 dates au programme, dans vos quartiers :

La Bellangerais, Maurepas, Les Gayeulles, Bréquigny, Cleunay, Le Blosne, La Pommeraie, Beauregard, le centre-ville…

Venez quand la caravane passe près de chez vous !

‍♂️ Au programme :

Homeball, chase tag, skate, tir à l’arc, ateliers de motricité… et bien plus encore !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-10T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-10T19:00:00.000+02:00

Colombier Pl. du Colombier, 35000 Rennes, France Rennes 35000